Nel primo tempo, un cross di Rodri finisce sul braccio destro di Koundé, quello “dietro” rispetto alla posizione del corpo: l’arbitro lascia correre, decisione al limite perché il braccio è in effetti largo. Nella ripresa contatto duro nell’area francese fra Tchouaméni e Gavi, ma questi si rialza senza protestare e anche le immagini confortano la decisione di Taylor di non fischiare nulla.

L’episodio decisivo della finale lo decide il Var, l’arbitro inglese Stuart Attwell, 39 anni, internazionale dal 2009. All’80° conferma la decisione presa sul campo dal collega britannico Anthony Taylor, il 2-1 di Kylian Mbappé: il francese sembra in fuorigioco sul filtrante di Theo Hernandez, ma il passaggio viene toccato da Garcia. Il tocco dello spagnolo viene interpretato come giocata e dunque “sana” la posizione di Mbappé, ritenuto ininfluente nell’intervento difensivo di Garcia.

