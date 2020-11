LONDRA (Inghilterra) – Ha scelto come al solito l’ironia, Paul Gascoigne, per commentare la vicenda della “Mano de Dios” tra Diego Maradona e Peter Shilton. All’indomani della scomparsa dell’argentino, infatti, l’ex portiere inglese aveva ribadito di non aver mai ricevuto delle scuse dal Diez per quel gol di mano subito ai Mondiali in Messico.