Il tecnico nerazzurro: “La finale di Coppa Italia sarà un’altra partita, ma questo successo ci dà grande forza. Gara equilibrata, ma noi abbiamo avuto qualche occasione da rete in più”

L'Atalanta è tornata a battere la Juventus in campionato dopo vent'anni e Gian Piero Gasperini si è lasciato andare a una esultanza incontenibile. Anche se poi, davanti ai microfoni di Sky Sport, si è ricomposto ed è tornato più prudente sulle possibilità della sua squadra di andare per la terza stagione di fila in Champions League.

grande soddisfazione — Nona vittoria nelle ultime 10 partite per l’Atalanta e quella con la Juve – che verrà sfidata anche nella finale di Coppa Italia – conta tantissimo. “La Coppa Italia sarà un’altra cosa – dice Gasperini – ma aver vinto oggi vuol dire che possiamo battere la Juve e che loro possono perdere con noi. Devo fare i complimenti ai ragazzi perché abbiamo battuto una squadra forte, non dimessa. Aver vinto a fatica, ma tutto sommato con merito, ci dà grande orgoglio, grande forza”. Ha deciso ancora una volta un giocatore (Malinovskyi) entrato dalla panchina. “E’ fondamentale, per tutte le squadre, con i cinque cambi si è amplificata questa cosa. Soprattutto in questo tipo di partite equilibrate, decidono gli episodi”. Traguardo più vicino? Gasperini è cauto: “E’ ancora molto presto, sette partite sono tante. E’ una vittoria che sotto l’aspetto morale è importante, ci dà ulteriore spinta, ulteriore benzina. Il traguardo è difficile da raggiungere, ci sono tante squadre in lotta e non molla nessuno”.

L’evoluzione della dea — Poi l’analisi della partita: “Noi cercavamo compattezza, perché se lasci spazi alla Juve è dura, ha tutta gente di grande gamba, dovevamo essere bravi nella fase difensiva per poi cercare di vincere la partita. E’ una fase che facciamo molto bene, però oggi siamo stati equilibrati e bravi, anche nel numero delle occasioni qualcuna in più forse l’abbiamo avuta noi. Cambiamo tanti sistemi di gioco? E’ stata una evoluzione, una crescita, ringrazio i giocatori per la loro disponibilità, anche quelli che non riesco a impiegare. E’ un processo che abbiamo avuto nel tempo, ma sono soltanto dei particolari. A volte giochiamo con lo stesso modulo, ma con giocatori più offensivi o difensivi. L’anno scorso abbiamo segnato 99 gol in campionato con Ilicic e Gomez di punta e Pasalic alle loro spalle. Quest’anno abbiamo fatto fatica in alcune partite, non riuscivamo a sbloccarle. Il cambio è nato lì. Ovviamente tenendo conto delle caratteristiche dei giocatori e del fatto che in attacco ho tante soluzioni”.

