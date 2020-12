BERGAMO – Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta in casa dell’Udinese cominciando dagli inaspettati problemi in zona gol: “Stiamo cercando, e trovando, soluzioni in campo. Per noi è diventato difficile giocare con tre calciatori fuori dalla zona di difesa e ci siamo adattati per proteggere di più il centrocampo, ma le occasioni da gol le abbiamo avute in ogni partita“. Manca soprattutto l’apporto

Advertisements

di: “Il Papu (, ndr) ha giocato 190 delle mie 200 gare qui e credo che a Bergamo continuerà la sua carriera facendo sempre cio che ha fatto. Io faccio l’allenatore e devola squadra anche facendo delle scelte… Gomez per me è sempre stato straordinario, un giocatore incredibile e una forza notevole per l’Atalanta., gli farà bene per arrivare pronto alla gara di Amsterdam.? Devo trovare il miglior Ilicic, gli sono stato dietro tanto ma ora deve darmii segnali anche lui, mettere una marcia in più. Ora vedremo anche altri giocatori, daremo più possibilità a tutti”.