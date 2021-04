Il tecnico ha presentato la sfida contro il Bologna dell’ex Barrow: “Siamo affezionati a lui, ma anche contenti degli attaccanti che abbiamo”. Torna Hateboer tra i convocati

Testa bassa e pedalare, come si diceva una volta. Possibilmente fino al secondo posto: riuscirci è una possibilità, provarci un dovere per l'Ataanta, dice Gian Piero Gasperini. Pedalare senza far troppo conto sul calendario e su quello che sembra dire: il Bologna, sulla carta senza motivazioni reali, è la classica trappola che il tecnico invita a schivare, domani sera. "Ottima avversaria, che ha messo in difficoltà tante squadre e che gioca un calcio offensivo, pericoloso: stare ad alti livelli passa anche da queste partite". Squadra che ha in Barrow l'attaccante forse più in forma (due gol di fila): un ex nerazzurro, che recentemente ha dichiarato di aver avuto qualche incomprensione con Gasp. Che però non raccoglie: "Ha detto che non lo capivo? Noi a Barrow siamo affezionati, e siamo contenti che faccia bene a Bologna. Ma siamo anche contenti degli attaccanti che abbiamo".

Più prolificità — La testa del tecnico è oltre. La sua Atalanta, anche due giorni dopo, si dibatte ancora fra rimpianti (per un pareggio a Roma che poteva e doveva essere una vittoria chiarissima) e consapevolezze: di avere un gioco e una condizione che consentono fiducia per la volata Champions, ma anche di non essere autorizzata a dare qualcosa per scontato. E non lo sarà probabilmente fino all’ultima giornata. Perché di scontato, in questo campionato e più specificamente in questa corsa per arrivare fra le prime quattro, non c’è nulla. “A Roma non è stata questione di concentrazione: abbiamo sbagliato dei gol e punto, non tutto nel calcio è spiegabile”, dice l’allenatore nerazzurro. Che capisce, ma non assolve: “Parlare di poco cinismo mi sembra troppo, visto che siamo pur sempre il miglior attacco del campionato. Però è vero che da qui in avanti tutti, a cominciare da Ilicic che ha detto che siamo famosi per i tanti gol che sbagliamo, dobbiamo essere più concreti. Non basta il momento di Malinovskyi, che oggi è il più determinante fra gol e assist: serve più prolificità da tutti. Pensando che può bastare anche solo mezzora, un tempo, per dare un contributo importante al raggiungimento dell’obiettivo”.

Obiettivo dichiarato — Che da oggi è ancora più chiaro, perché per la prima volta Gasperini parla apertamente, e non solo con riferimenti indiretti, di secondo posto: “Io invece di ricordare i punti che abbiamo perso finora, anche a Roma, parlerei dei 65 che abbiamo fatto. Tutte le squadre possono dire di aver perso punti per strada: la realtà sono i nostri 65 punti, che sono tanti. Per certe cose c’è da essere molto soddisfatti, poi dipende se si vuole vedere il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto: noi siano usciti dalle due partite contro Juve e Roma bene, ora mancano sei giornate e dobbiamo puntare al secondo posto. Dobbiamo perché è un fatto matematico, perché è nelle nostre possibilità, se facciamo il massimo. E dobbiamo anche per allontanare tutti gli allarmi che ogni pareggio può alimentare: se guardi avanti e non indietro, è più difficile sentirsi preoccupati. Non sarà facile, ma è possibile: non so se ci riusciremo, ma è nelle nostre mani. L’anno scorso l’abbiamo mancato all’ultima partita, quest’anno passerà dalle ultime sei gare. Tutte difficili, ma vale per tutti perché adesso i punti valgono di più per tutti. Come vale per tutti il fatto che domani si giocherà la terza partita in otto giorni, ma la squadra sta bene”.

Hateboer convocato — Sta bene anche Hateboer, che oggi tornerà nell’elenco dei convocati dopo più di tre mesi: “Poi vedremo se potrà giocare o meno, se dall’inizio o in corsa. Avrebbe bisogno di un po’ di rodaggio in più perché ha giocato solo partite di allenamento, però il suo non era un problema muscolare ma osseo, dunque non c’è problema di ricaduta”.

