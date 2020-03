Il tecnico dell’Atalanta dedica la qualificazione ai quarti alla citta’ VALENCIA (SPAGNA) (ITALPRESS) – “Ci sono arrivati tanti messaggi, anche della direttrice dell’ospedale di Bergamo. Siamo felici di aver dato gioia a una zona che vive una situazione difficile. Avremo tempo per festeggiare alla fine della stagione tra campionato e Champions una volta sconfitto questo nemico”. Questo il messaggio di Gian Piero Gasperini dopo il 4-3 dell’Atalanta sul Valencia che vale la storica qualificazione ai quarti di Champions League. “Il rigore all’inizio e’ stata un’ulteriore iniezione di fiducia, abbiamo faticato nel primo tempo e fatto meglio nel secondo. Abbiamo preso dei gol evitabili ma fatto tante cose buone, volevamo vincere assolutamente: non ci bastava un risultato positivo, volevamo confermare il nostro momento con un successo – ha proseguito il tecnico orobico a Sky Sport – Fare cosi’ tanti gol e’ davvero qualcosa di particolare, di straordinario, sia in campionato che in Champions. Dopo un avvio difficile abbiamo preso un po’ le misure, l’abbiamo presa come una competizione per crescere e anche oggi si sono visti margini di miglioramento”, ha concluso Gasperini. (ITALPRESS). spf/ari/red 10-Mar-20 23:30