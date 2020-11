FIUME (Croazia) – Vittoria in rimonta per 2-1 in Croazia contro il Rijeka, il Napoli ha fatto ciò che doveva e adesso si trova in testa alla classifica del girone a quota 6 punti, in compagnia di Az Alkmaar e Real Sociedad. All’1-0 di Muric per i padroni di casa, ha risposto Demme (primo gol in Europa con la maglia azzurra), poi è arrivato l’autogol decisivo di

Braut. L’atteggiamento dei suoi giocatori però non è andato giù a Gattuso: “Sapevamo che loro ci aspettavano e andavano in verticale subito. Nei primi 35 minuti ne abbiamo combinate di ogni tipo, pensavamo di essere in gita. A fine primo tempo mi sono arrabbiato molto. Poi nel secondo tempo siamo andati meglio, ma non ci sto a questi errori di valutazione e approcci alla partita“.