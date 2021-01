“Una grande prestazione, ma abbiamo sofferto. Loro hanno dei giocatori forti. Oggi l’importante era dare minutaggio a chi ha giocato meno. Ci teniamo la vittoria che ci servirà per la partita di domenica”. È soddisfatto a metà Rino Gattuso. Il Napoli ha battuto l’Empoli 3-2 strappando il pass per i quarti di Coppa Italia, ma il risultato è arrivato con tantissima fatica. “Ci vorrà un po’ di equilibrio in Advertisements Covid non vale più se giochi in casa o fuori – ha detto a Rai Sport – Il calcio è cambiato tantissimo nell’ultimo anno, abbiamo perso qualche punto per strada ”.