“Il tweet di De Laurentiis? La messa si fa una volta al giorno, l’ho già cantata. Ora parlate di calcio, altrimenti non se ne esce più fuori”. Rino Gattuso, dopo il pari nella semifinale di andata di Coppa Italia contro l’Atalanta, risponde così a una domanda che fa riferimento all’ultimo cinguettio del presidente azzurro che ha voluto rinnovare la sua fiducia al ds Cristiano Giuntoli. “ Favoriti al ritorno? Con l’Atalanta Advertisements – dice a Rai Sport – Oggi ci ha messo in difficoltà. Abbiamo cambiato modulo, bisogna fare delle scelte. Vediamo chi ha recuperato, giochiamo ogni tre giorni. C’è bisogno di gente fresca. Zielinski ed Elmas avevano speso tanto. In avanti siamo cotti e si poteva fare meglio. In questo momento abbiamo difficoltà a giocare con un centrocampo a tre”.