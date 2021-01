NAPOLI – È una furia Rino Gattuso al termine della partita di Coppa Italia vinta con lo Spezia . Il tecnico del Napoli si sfoga per tutte le voci che ci sono state negli ultimi giorni: “ Tengo i primi gol nei primi 5 minuti, sennò sembriamo dilettanti allo sbaraglio. Dovevamo far ritrovare condizione a Osimhen e Mertens, uno rientrava da mesi fuori, l’altro da un problema alla caviglia che necessita di tempo Advertisements “. Riguardo le voci su sue dimissioni , poi, Gattuso ha risposto così: “Sono un professionista, non mi devono dare fiducia. Mi dà fastidio che altri vostri colleghi mi chiedano sistematicamente se io stia per dare le dimissioni, non capisco perché lo facciano solo con me. Non mi dimetto, l’ho fatto al Milan perché penso di aver fatto quello che dovevo fare in quel momento. Io sto buttando il sangue dalla mattina alla sera. Se poi non vado bene alla società, prenderanno delle decisioni. Ma non capisco perché sento parlare sempre di Gattuso. Di Padre Pio ce n’è uno. Mancherei di rispetto alla mia professionalità e a chi lavora con me. Sto qua, faccio il mio lavoro, penso di saperlo fare. Dopo toccherà a chi di dovere decidere cosa fare. Si parla di questo, ma non del fatto che sono da quattro anni in Serie A, ed è la quarta semifinale di Coppa Italia che raggiungo, questo non lo dite mai. Ho vinto tutto da calciatore, vorrà dire che lo farò anche da allenatore“.

Napoli, Gattuso si sfoga

Gattuso continua poi a togliersi dei macigni dalle scarpe: “Il nostro obiettivo? È entrare nei primi 4. Ma anche qui c’è da dire che vorrei vedere l’Inter senza Lautaro e Lukaku. Ci mancano e ci sono mancati giocatori che ci possono dare qualcosa di importante, senza nulla togliere a quelli che stanno giocando. Cosa ha detto il presidente quando è venuto? Ha parlato alla squadra, mi ha tranquillizzato. Ma io non ho bisogno di essere tranquillizzato. Io lavoro, faccio il mio lavoro. Se non va bene verrò giudicato. Sembra che non abbiamo fatto niente. Andate a vedere Real Sociedad e AZ Alkmaar dove stanno nei loro campionati, anche il fatto che siamo in semifinale di Coppa Italia sembra che sia normale. Io so come funziona e come sia difficile vincere qua. Lo sapevo fin dall’inizio, io sono un uomo molto cazzuto, non mi deprimo facilmente. Mi sono conquistato tutto, nessuno mi ha regalato nulla. Non vado dietro alle chiacchiere. Se mi girano cinque minuti vado ad allenare in Kuwait. Se andiamo a vedere cosa sta succedendo in giro per l’Europa è normale che ci siano alti e bassi. Infine l’allenatore del Napoli ha spiegato: “Mi piace la critica, quando sbaglio mi assumo le responsabilità. Ma mi sembra eccessivo quello che sta succedendo qua. Penso che ognuno di voi si sia fatto un’idea. Oggi come prima domanda mi sarei aspettato i complimenti per aver raggiunto per la quarta volta consecutiva la semifinale di Coppa Italia. Non cosa mi abbia detto De Laurentiis...“.