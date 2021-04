Rino Gattuso spera che da lunedì siano quattro settimane fantastiche, per un totale di sei partite, con la corsa Champions che si accende in modo incandescente. Poi quasi sicuramente lascerà e non dipenderà dal contratto in scadenza. I rapporti con De Laurentiis sono andati al capolinea alla fine di gennaio, dopo quel rovinoso k.o. di Verona e quando il numero uno del club contattò Maurizio Sarri senza ottenere riscontri attendibili.

