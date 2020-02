Il tecnico del Napoli: “Ai rinnovi non pensiamo,testa sugli obiettivi” CASTELVOLTURNO (ITALPRESS) – “C’e’ bisogno di pensare al Torino e c’e’ bisogno da parte mia e dello staff di far scendere in campo chi sta al 100%”. Dopo la buona prova nell’andata degli ottavi di Champions contro il Barça, Rino Gattuso si rituffa sul campionato e in conferenza richiama tutti all’attenzione in vista della gara contro il Torino al San Paolo: “Giochiamo contro una formazione molto forte e ci vuole gente pronta a battagliare – ha sottolineato Gattuso – Ieri la squadra era molto stanca, abbiamo deciso di lavorare in palestra per far recuperare.

Milik ha una classe immensa e ci puo’ dare una grandissima mano. Speriamo di recuperare anche Mertens, sta meglio, provera’ ad allenarsi con noi”. I granata sono ancora a caccia della prima vittoria da quando Longo siede sulla panchina, ma Gattuso non si fida: “Il Torino e’ tra le squadre piu’ forti fisicamente. Vero che non sono in un buon momento ma si faranno rispettare” ha detto il tecnico dei partenopei. Spiegando la filosofia dietro le sue scelte poi, ha aggiunto: “Ho a disposizione giocatori importanti, ma in questo momento faccio delle scelte funzionali. Lozano, Meret, sono fortissimi. Ma devo mettere i giocatori nelle condizioni di fare bene.

A livello aziendale non mi sto comportando benissimo, ma faccio delle scelte. Lozano per quello che e’ stato pagato fa male vederlo fuori, devo essere bravo io a spiegarglielo. Bisogna farsi trovare pronti. Dobbiamo essere squadra, gli avversari possono batterci, ma devono faticare”. A proposito di aziendalismo, Gattuso allontana le distrazioni su rinnovi dei contratti, a partire dal suo.

“Io ho un contratto fino al 2021 e voglio lavorare e raggiungere degli obiettivi. Con il presidente ne parleremo, il contratto non e’ la mia priorita’. Conosco le difficolta’ di questo gruppo, ma mettiamo da parte tutti i problemi come i rinnovi dei contratti. La nostra priorita’ e’ allenarci e fare bene. Dobbiamo essere squadra, gli avversari possono batterci ma devono fare fatica. Voglio un gruppo di persone che si dia una mano”.

