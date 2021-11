Prodotto dall’azienda francese specializzata nel trasporto pesante, nella guida autonoma e nella mobilità a zero emissioni, H2 è stato disegnato dall’italiana Pininfarina

Un altro veicolo a basse emissioni si aggiunge alla lista dei partecipanti alla Dakar 2022. Dopo l’Audi RS Q e-tron elettrica, il buggy Gck a bioetanolo e il camion ibrido della giapponese Hino, il gruppo francese Gaussin iscrive un camion a idrogeno. Sembrava una vera utopia e invece la società francese è riuscita in una missione impossibile, schierare al via della prossima Dakar, prevista dall’1 al 14 gennaio 2022 in Arabia Saudita, un camion alimentato al cento per cento da due motori elettrico/idrogeno. H2 Racing truck il nome basilare del mezzo disegnato da Pininfarina, un camion da corsa elettrico che si propone di partecipare a tutto il Campionato Fia di specialità, cominciando proprio dalla Dakar di gennaio. Una sfida importante che la società comandata dal transalpino Christophe Gaussin ha lanciato a tutto il settore delle motorizzazioni a emissioni zero: dimostrare l’affidabilità di una motorizzazione idrogeno-elettrica sviluppata proprio nei laboratori e nelle officine del gruppo. Anche in questo caso ci si prefigge di utilizzare i dati e i risultati raccolti durante la competizione per sviluppare una gamma di camion stradali che Gaussin vuole lanciare già entro il prossimo anno.

perché gaussin — Ad avere l’idea di questo camion per la Dakar è stato un gruppo che si è sempre distinto nel trasporto di merci e passeggeri ed è stato fra i primi a proporre la guida autonoma e l’integrazione di ogni tipo di batteria, dalle celle a combustibile elettriche e fino appunto, all’idrogeno; nel mondo ci sono più di cinquantamila veicoli Gaussin, smistati soprattutto fra porti, aeroporti e terminal, tutti concentrati sulla logistica e la mobilità delle persone.

autonomia e tempi di ricarica — Quando a gennaio nel corso di una conferenza stampa tenutasi durante la tappa di riposo della Dakar 2021, lo stesso Gaussin aveva parlato di questo camion a idrogeno in molti avevano storto il naso, anche se l’idea di presentare un mezzo pesante a idrogeno piuttosto che una vettura era sembrata subito ai più esperti vincente, dato il maggior spazio di stoccaggio riservato alle celle a idrogeno. Il sistema adottato dai francesi è stato sviluppato su un telaio ultra leggero e il motore a idrogeno, elettrico, si posa su uno “skateboard” modulare disponibile specificatamente per la versione a idrogeno studiata per le lunghe distanze. La piattaforma contiene le celle e le batterie e richiede un tempo di rifornimento pari a 20 minuti per garantire 800 km di autonomia (nella versione stradale); esiste poi la versione interamente elettrica per le brevi distanze che con un tempo di tre minuti per il cambio di batteria garantisce 400 km di autonomia.

design pininfarina — A rendere particolarmente accattivante il tutto è stata chiamata la Pininfarina: “Volevamo un design che rappresentasse i punti chiave e le origini del gruppo – ha spiegato il direttore creativo, Kevin Rice – ‘Sii veloce, sicuro e pulito’ è il motto che definisce tutti i veicoli della gamma”. Silvio Pietro Angori, a.d. di Pininfarina, ha aggiunto: “La collaborazione con Gaussin ha portato alla progettazione di questo camion da gara e noi ne siamo entusiasti. Per dare forma alla gamma di camion stradali a emissioni zero abbiamo attinto dalla nostra lunga esperienza nella progettazione di mobilità sostenibile e intelligente”.

gaussin h2, i motori — Fra i diversi componenti del camion i due motori elettrici da 300 kW ciascuno, i 380 kW di celle a combustibile, gli 82 kWh di batterie, 80 chili di idrogeno, un sistema di raffreddamento a elevate prestazioni: il tutto contenuto in una piattaforma dal telaio leggero con integrazione del sistema elettrico- idrogeno con una autonomia di 250 km in condizioni gara. Con l’imposizione del limite ai 140 km/h come per tutti i camion sulla Dakar, il mezzo usufruirà di una ricarica di 20 minuti in una stazione di raffreddamento a idrogeno apposita ed è questa probabilmente una delle grandi incognite, e curiosità, legata alla sua presenza alla competizione.

la collaborazione con il psg — Otto i mezzi inclusi nella gamma sviluppata dal costruttore francese per la strada pronta per essere lanciata sul mercato il prossimo 2022 : “Abbiamo progettato il camion H2 Racing nel giro di un anno proprio per sottolineare quello che da tempo è il principale obiettivo del Gruppo, e cioè sviluppare tecnologie di mobilità pulite con l’obiettivo ultimo di un mondo libero da carburanti fossili”. Per presentare al mondo il camion della Dakar 2022 Gaussin è ricorso alla squadra del Paris Saint-Germain, con Gigio Donnarumma e Leo Messi in prima fila: la squadra francese dal 2019 ha un accordo con il gruppo per la fornitura di veicoli elettrici a guida autonoma per il trasporto merci e non solo. All’interno della partnership fra le due società anche le attrezzature per le infrastrutture della squadra di calcio incluso il nuovo centro di allenamento del Psg a Poissy che verrà inaugurato nell’estate del 2022.

