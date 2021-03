GENOVA – Ripresa degli allenamenti per il Genoa, dopo il derby, in vista della gara con la Roma. Ballardini ha diretto una seduta limitata campo ai giocatori che hanno sostenuto un programma completo. La restante parte del gruppo, con preparatori e collaboratori, è stata sottoposta a circuiti di recupero. Il programma ha previsto esercitazioni e mini-partitelle, controlli in infermeria e lavori in palestra.Iter personalizzato per Rovella, che sta

Advertisements

superando i postumi di una distorsione. Il centrocampista ha ripreso a correre effettuando anche cambi di direzione. Domani l’allenamento sarà a gruppo ricongiunto.

Fonte tuttosport.com

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram