“Con tre partite in 7 giorni, abbiamo cambiato un po'”

Quello sceso in campo oggi non è stato il Genoa titolare, soprattutto in vista del derby del 3 marzo a cui i rossoblù tengono parecchio: “Abbiamo giocato oggi, giocheremo mercoledì e domenica: abbiamo cambiato un po’ perché alcuni erano diffidati, perché altri soffrono le partite ravvicinate, abbiamo fatto valutazioni in base a questo. Non sono scaramantico, a volte decido perché convinto dai dati, dai giocatori: poi li fai riposare e ottieni l’effetto contrario”. Nonostante l’ampio turnover, i giocatori chiamati in causa hanno risposto in modo abbastanza positivo: “Abbiamo tanti elementi che non reggono due partite in tre giorni, avevamo dei diffidati, ma potevamo lo stesso giocare meglio. Di fronte avevamo una squadra in salute, padrona del campo. Lukaku è un leader in tutti i sensi, come ragazzo è straordinario e in campo è un esempio per impegno, qualità. È un giocatore che fa – e tanto – la differenza“.