GENOVA – “ Sassuolo ? Una società seria e forte con giocatori in rosa di primissimo livello “. Lo ha spiegato il tecnico del Genoa Davide Ballardini presentando la gara di domani del “Mapei Stadium”, ai canali ufficiali del club rossoblù: “ Servirà essere squadra ed avere fame, oltre alle motivazioni quotidiane. Bisogna essere sempre più bravi. E comunque io credo che proprio per la serietà dei ragazzi, le qualità che abbiamo ed il Advertisements “. Ha conquistato quattro punti in due gare Ballardini che con il suo ritorno sulla panchina del Genoa ha riacceso le speranze di salvezza . I rossoblù, reduci dal pareggio in rimonta contro la Lazio , hanno bisogno di altri punti salvezza. Sarà la seconda di tre gare in appena sette giorni ma il tecnico non stravolgerà l’undici iniziale. “Per noi esiste solo la gara che si deve giocare e domani ne abbiamo una. IL nostro pensiero è solo quello di affrontarla al meglio. Mercato ? Ho parlato con la società e con il direttore sportivo, abbiamo le idee chiare su quali possono essere i giocatori o, anzi, meglio, i ruoli su cui intervenire per aiutare la nostra squadra. Posso solo dire che abbiamo le idee chiare” ha concluso.

Il ds Marroccu: “Schone è sul mercato”

Ha poi parlato anche il direttore sportivo del Genoa Francesco Marroccu, sempre attraverso i canali ufficiali della società, spiegando come si muoverà il club rossoblù in questa sessione. “L’obiettivo assieme al tecnico è di ottimizzare la rosa numerosa. Cercheremo di fare acquisti mirati, non ci sarà un numero elevato di trasferimenti e gli acquisti che faremo dovranno colmare le lacune che individueremo con Ballardini“. Due al momento i temi caldi in casa Genoa: Schone e Vavro. “A Schöne quando sono rientrato ho proposto di rientrare in corsa per una maglia ma le idee da parte del calciatore non erano le stesse e mi ha manifestato la volontà di proseguire la sua carriera con un altro club. Possiamo dire che Lasse è ufficialmente sul mercato“. Diverso il discorso per il difensore Slovacco Vavro che dovrebbe arrivare dalla Lazio ed ha già effettuato le visite mediche. “Quella per Vavro è una trattativa che è decollata qualche tempo fa, siamo in una fase interlocutoria. È un giocatore importante e con la Lazio stiamo cercando di trovare la soluzione migliore per entrambi“.