GENOVA – La Juventus trova la vittoria in casa del Genoa: 3-1 per i bianconeri di Pirlo con la rete di Dybala e i due gol di Cristiano Ronaldo su calcio di rigore. L’attaccante portoghese, nel finale di partita, ha segnato due reti dagli undici metri battendo per due volte Mattia Perin, attuale portiere del Genoa ed ex compagno di Ronaldo alla Juve. In occasione del secondo calcio

di rigore, il portiere rossoblù ha voluto stuzzicare l’attaccante bianconero e ha chiesto al portoghese se volesse calciare ancora una volta centralmente: “Ancora centrale?” ha urlato Perin. Ronaldo, però, non si è fatto distrarre e ha calciato di potenza centralmente sotto la traversa, spiazzando ancora l’estremo difensore rossoblù che si è tuffato sulla sinistra.