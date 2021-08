I testimonial, come conferma Buoncalcioatutti.it, sono stati Melegoni e Criscito. Le maglie sono di colorazione grigia, scelta motivata dal colore delle pietre che costituiscono la Lanterna, con un grigio più scuro a disegnare il profilo della Lanterna stessa. Sul cuore il simbolo della città di Genova con la bandiera di San Giorgio: “La nostra Lanterna, la nostra terra” la scritta che compare sul colletto della maglia.

È stata presentata questa mattina, all’interno del Complesso Monumentale della Lanterna di Genova, la terza maglia del Genoa per la stagione 2021/2022. Alla presenza del direttore generale corporate rossoblu, Flavio Ricciardella, del responsabile marketing & innovation, Daniele Bruzzone, e del vicesindaco di Genova, Massimo Nicolò, sono state spiegate tutte le specifiche della divisa, anche per questa stagione fornita da Robe di Kappa che nel 2019 aveva sottoscritto un accordo di partnership di sponsorizzazione tecnica della durata di 6 anni.

