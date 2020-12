GENOVA – Il 2020 calcistico di Luca Pellegrini non si chiude nel migliore dei modi. Gli accertamenti svolti sull’esterno del Genoa, uscito per infortunio nell’ultima gara pareggiata con il Milan, hanno evidenziato una lesione all’adduttore di sinistra. Pellegrini salterà sicuramente le ultime due gare dell’anno con Benevento e Spezia: per il suo recupero è realistico pensare alla sfida alla Lazio del 3 gennaio. C’è però una buona notizia per mister

Advertisements

, che ha ritrovato Goran: l’attaccante ha regolarmente lavorato con i compagni.