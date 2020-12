GENOVA – Ancora una sconfitta per il Genoa: i ragazzi di Rolando Maran si sono arresi a Marassi contro la Juventus. Di seguito le parole del tecnico rossoblù a Sky Sport: “E’ un periodo particolare per noi, non abbiamo lucidità. Nel primo tempo abbiamo sciupato 4-5 contropiedi che altre volte avremmo capitalizzato. Sono triste per i ragazzi, ma hanno dato tutto quello che avevano”. Il Grifone non trova la vittoria

in campionato da dieci partite, ossia dalla prima giornata: “Bisogna mettersi alle spalle questa crisi, loche stiamo dimostrando è quello di chi presto tornerà a esultare. Serve avere fiducia e migliorare studiando gli errori commessi. Poi, contro formazioni che dal lato tecnico concederanno di più, toccherà”.