GENOVA – "Non credo che la Juventus avesse bisogno di certezze come la vittoria a Barcellona, è una grande squadra costruita per vincere. Noi non ci dobbiamo far condizionare dalla nostra classifica, dobbiamo concentrarci sulla prestazione e su quello che abbiamo messo in campo a Firenze. La classifica si migliorerà di conseguenza. Se noi andremo in campo con quella voglia e quello spirito, con quell'attaccamento e quella voglia di interpretare Lo ha dichiarato il tecnico del Genoa, Rolando Maran, in vista della gara con la Juventus: "Vogliamo mettere in campo una prestazione all'altezza. Spesso i livelli tecnici vanno sovvertiti con l'atteggiamento con lo spirito di squadra che devono andare oltre e che contraddistinguono questi colori. Non ci sarà, e mi dispiace, il pubblico che in partite come queste è fondamentale; ma dobbiamo fare il modo che tutto questo calore, questo fuoco dei tifosi dobbiamo portarlo in campo par fare una gara sopra alle righe. Motivazioni degli ex juventini? Se serve anche questo ben venga. Gli stimoli li abbiamo già per quello che stiamo vivendo, ma se per loro può essere un fattore in più ben venga. Possono dare un contributo notevole. In un momento come questo qualsiasi risorsa d'energia è importante. Paolo Rossi? Era un campione straordinario. Ho avuto la fortuna di conoscerlo e ne ho apprezzato le doti anche fuori dal campo, perché era un campione con la semplicità nei rapporti che contraddistigue i veri valori dell'uomo.Se ne va un grande campione ma anche una grandissima persona".