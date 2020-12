GENOVA – “Io ho solo un sogno, quello di non far soffrire i tifosi genoani. Chiedo ai miei ragazzi di far vedere la stessa compattezza e unità viste nel momento in cui abbiamo preso il primo gol e poi siamo subito andati, con coraggio, a pareggiare la partita. Serve qualcosa in più di quello che abbiamo fatto nelle ultime due gare, voglio vedere grande compattezza“. Rolando Maran ha presentato così

il prossimo impegno casalingo del suoche, domani, dovrà vedersela colcapolista: “Il primo posto in classifica è frutto del buon lavoro die della società. In due sessioni di mercato hanno migliorato e portato avanti il loro progetto, sapendo aspettare una partenza non facile del loro allenatore, che poi si è rivelato una carta vincente. Pioli è stato molto abile. Gli? Mancano un paio di allenamenti, se dovessimo recuperare qualcuno ben venga“.