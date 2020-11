GENOVA – Dopo l’1-1 nel derby della Lanterna, il Genoa si arrende al Torino nel recupero della sfida che si sarebbe dovuta giocare a inizio ottobre. Ecco l’analisi della sconfitta da parte del tecnico del Grifone Rolando Maran : “ Ci hanno punito gli episodi , sicuramente domenica siamo stati un po’ più fluidi ma contro il Toro abbiamo fatto più tiri. Abbiamo subito gol in modo troppo semplice e questo ha influenzato Advertisements Sampdoria avevamo faticato moltissimo. I ragazzi hanno costruito abbastanza, ma tutto è sembrato più ostico perché avevamo ancora le scorie del match precedente. Peccato che il gol sia arrivato troppo tardi, perché non abbiamo mai smesso di giocare. Se avessimo segnato prima, forse l’inerzia sarebbe cambiata “ .

Il Genoa non è brutto a vedersi ma la situazione in classifica ora si fa pesante: “Quello che manca è la condizione fisica. Abbiamo una buona scelta di attaccanti ma sono rimasti senza giocare e allenarsi per tanto tempo, e ora hanno giocato quattro partite di fila. I giocatori stanno dando il massimo visto ciò che sto chiedendo. La mentalità ci darò una mano, così come il modo di stare in campo”.

GENOA-TORINO 1-2: NUMERI E STATISTICHE