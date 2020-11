GENOVA – L’allenatore del Genoa Rolando Maran commenta la sfida contro l‘Udinese in programma domani (alle ore 18.00) al canale tematico rossoblù: “Queste due settimane di lavoro. sono andate bene. Abbiamo lavorato nel modo migliore con chi era a disposizione. Abbiamo lavorato sia sotto il punto di vista fisico che tattico perchè c’erano da assimilare tante cose e con i giocatori che sono rimasti abbiamo fatto una bella Advertisements “ . Maran prosegue: “Voglio vedere uno spirito che assomigli a quella che è stata la nostra partenza in questo campionato. Alla prima giornata abbiamo fatto una gara spavalda, di coraggio e senza timori. Noi dobbiamo considerarla una nuova ripartenza e regolarci di conseguenza, cercando di mettere in campo sacrificio e voglia di fare risultato, che passa attraverso l’entusiasmo profuso. Dobbiamo essere molto attenti ai singoli episodi e non concedere niente, perchè in questo ultimo periodo ci è costato caro”.

