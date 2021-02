Genoa-Napoli 2-1, tabellino Advertisements

Advertisements

Genoa-Napoli, la cronaca della gara

Al Ferraris i padroni di casa si presentano con Pandev preferito a Scamacca in attacco, accanto a Destro, mentre Gattuso schiera un Napoli con Maksimovic a far coppia con Manolas al centro della difesa, mentre davanti c’è Petagna, supportato da Politano e Lozano. Insigne, non al meglio della condizione, inizia dalla panchina. Gli ospiti partono forte impegnando Perin con le conclusioni di Zielinski, Lozano e Di Lorenzo nei primi 7 minuti. E’ però il Genoa a sbloccare la gara all’11’ con Pandev, ex del Napoli che non esulta dopo il gol: il 37enne macedone va a segno su assist di Badelj, che approfitta di un malinteso sulla trequarti partenopea tra Maksimovic e Demme. La formazione di Gattuso reagisce con veemenza, ma non va oltre una traversa colpita da Petagna. E’ invece il Genoa a segnare ancora con Pandev al 26’, a conclusione di un lungo fraseggio (21 passaggi): stavolta è Zajic a verticalizzare per l’esperto attaccante, che si gira su se stesso e colpisce da pochi metri. La difesa del Napoli, nell’occasione, è troppo passiva. Quando sono in possesso della palla, però, i partenopei sembrano avere le potenzialità per far male, pur non trovando il gol: Elmas impegna Perin, poi ci provano Lozano e Mario Rui con conclusioni fuori misura. Si va al riposo sul 2-0 per il Genoa.