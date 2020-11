GENOVA – Il successo in Coppa Italia nel derby di giovedì scorso non ha dato nuove energie in campionato al Genoa, battuto 2-1 al Ferraris dal Parma, nell’ultimo posticipo della nona giornata di Serie A. I rossoblù di Maran sono affondati da una doppietta di Gervinho, che regala tre punti d’oro a Liverani e lascia il Genoa ancora a secco di successi. Il Grifone, penultimo in classifica con

Genoa-Parma 1-2, tabellino e statistiche

Genoa-Parma, la cronaca

Al Ferraris i padroni di casa sono senza Perin, Marchetti, Melegoni, Biraschi, Cassata, Criscito e Zappacosta: tra i pali esordio di Paleari, mentre davanti l’uzbeko Shomurodov è preferito a Pandev come partner di Scamacca. Nel Parma c’è Scozzarella in regia con Karamoh e Gervinho a sostegno della prima punta Cornelius. Il Grifone di Maran fatica a inizio gara e, dopo i tentativi di Gervinho e Cornelius, capitola già al 10’: palla splendida di Kucka in profondità per Gervinho che, solo contro Paleari, non può davvero sbagliare. Il Genoa sfiora il pareggio al 16’ con Shomurodov, ipnotizzato da Sepe. Poi i padroni di casa ci provano con Badelj, Scamacca e Kucka, prima che gli emiliani di Liverani si rifacciano vivi dalle parti di Paleari: al 44’ Gervinho colpisce la traversa.

Shomurodov, primo gol in Italia

Il raddoppio dell’ivoriano è soltanto rinviato al secondo minuto della ripresa, quando va a segno approfittando di un errore di Zapata. Il Genoa rischia il tracollo, ma torna in partita al 50’ grazie a Shomurodov (primo gol in Italia per lui) che gira in rete di destro. I ragazzi di Maran, a questo punto, cercano il pareggio: al 67’ Sepe è bravo su un tiro di Badelj. Poi però è Karamoh a sfiorare lo specchio della porta ligure. Nel finale di gara Pandev spara alto la palla del possibile 2-2 genoano. L’arbitro Mariani concede oltre 7 minuti di recupero, ma non basta ai padroni di casa per pareggiare: il Parma vince 2-1, la posizione di Maran sulla panchina del Genoa si fa sempre più traballante.

Serie A, risultati e classifica