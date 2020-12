GENOVA – Ripresa immediata per il Genoa che dopo il pari con il Milan ha iniziato gli allenamenti in vista della trasferta con il Benevento. Recupero per chi è sceso in campo, seduta intensa per gli altri. Rientro graduale di Zappacosta che ha disputato pure la partitella, a cui hanno preso parte alcuni ragazzi della Primavera. Pellegrini invece sarà sottoposto nei prossimi giorni a una risonanza magnetica per accertare l’entità

del fastidio riportato all’adduttore di sinistra nel match con i rossoneri. Sempre fermoa causa della lombalgia. Per domani il programma prevede una sessione pomeridiana.