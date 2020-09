GENOVA – Il portiere del Genoa Mattia Perin è risultato positivo al Covid dopo un tampone effettuato questa mattina. “Perin era a casa con qualche linea di febbre da ieri e questa mattina è risultato positivo”. Lo annuncia il tecnico del Genoa Maran. “La squadra si è allenata regolarmente e partirà per Napoli nel pomeriggio”, ha detto l’allenatore.

Il giocatore aveva accusato un malessere già tre giorni fa e per questo era stato posto in isolamento. Per precauzione squadra staff verranno sottoposti a tampone prima della partenza per Napoli.

Fonte www.repubblica.it

