GENOVA – Domani il Genoa ospiterà la Juventus per l’undicesima giornata di Serie A e tra i protagonisti più attesi c’è l’ex di giornata Marko Pjaca . Dopo il gol siglato al Franchi contro la Fiorentina il croato si prepara a sfidare la sua ex squadra nel segno del massimo rispetto: “A Barcellona hanno fatto una grande partita, facendo vedere di essere forti. Hanno meritato di vincere 3-0” sono state

Pjaca: “Ho ritrovato la felicità”

Il periodo alla Juventus di Pjaca è stato caratterizzato da infortuni gravi e lunghi stop ma adesso è tornato a sorridere: “Ho ritrovato la felicità, mi diverto in campo e questa è la cosa più importante. Anche se è un lavoro, per me è sempre un gioco. Ho lavorato tanto e ho sperato di ritornare come prima, sono sulla strada giusta”. Infine, sull’esultanza in caso di gol contro i bianconeri: “Non lo so, si tratta di un momento dopo il gol, è stata la mia prima squadra all’estero, vedremo“.