GENOVA – A margine dell'assemblea di Lega Calcio Enrico Preziosi, presidente del Genoa, rispondendo ai giornalisti presenti ha fatto il punto sul mercato dei rossoblù partendo dalle voci di un possibile scambio con la Sampdoria di alcuni giocatori. "Non abbiamo nessuna preclusione e con il presidente Ferrero siamo in ottimi rapporti – ha spiegato- . Non so se ci sono opportunità ma non credo. Comunque non ho mai parlato di giocatori. Diverso il discorso su giocatori come Scamacca e Shomurodov. "Sono contento che si parli di Scamacca, è un giocatore nostro e resterà con noi. Il problema non esiste. E a fine mercato? Se mi date una palla di vetro magari vi do una risposta ma non ce l'ho. Shomurodov è appena arrivato ed è un giocatore del Genoa. La Juventus non ce lo ha assolutamente chiesto-ha sottolineato-. E non credo sia il momento di parlare di uscite, vista la posizione in cui siamo vogliamo solo rafforzarci". A proposito di rafforzamento ecco il nome dell'olandese dell'Atalanta Lammers. "E' un giocatore che ci piace, ne abbiamo parlato. Ma ci sono anche le sorprese, spero di poter arrivare a qualcosa che faccia piacere al nostro allenatore". L'ultima battuta è dedicata alle consuete voci legate alla società con la possibilità che l'armatore Stefano Messina stia operando per trovare acquirenti. "Se si sta muovendo lo ringrazierà tutta la vita e lo aiuterà a muoversi, ma non ho nessun tipo di segnale. Sono le solite cose. Come ho già detto c'è sempre un momento per cominciare e uno per finire e credo sia arrivato il mio momento, ma non possiamo lasciare il Genoa lo in mano a chiunque. Servono garanzie necessarie ".