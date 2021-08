Qui comincia un’altra storia, con l’energia della vittoria all’Europeo ancora addosso. Salvatore Sirigu riparte dal Genoa come leader designato in campo e nello spogliatoio, perché “qui mi hanno fatto sentire subito apprezzato, ricercato, benvoluto. E ciò mi ha dato la spinta più grande per dire sì a questo club. Arrivo da una squadra storica come il Torino e mi preparo a indossare una maglia altrettanto importante”. Saluta Donnarumma (“abbiamo perso Gigio in Serie A, ma il suo upgrade è importante perché va a giocare in un club di livello mondiale”) e sul Mondiale che si giocherà fra sedici mesi riconosce come questa scadenza “sia importante come stimolo per me e per tutti quelli che hanno fatto parte della spedizione azzurra all’Europeo, ma ancor più per tutti gli altri”.