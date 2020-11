Georgina Rodriguez ha dato spettacolo al programma tv in Spagna “Mask Singer“, cantando travestita da leonessa e sorprendendo tutti una volta tolta la maschera. Pubblico e giudici sono rimasti a bocca aperta, non si aspettavano che ci fosse la fidanzata di Cristiano Ronaldo dentro al travestimento. “È stato un onore essere qui, nel primo programma con tutti voi, nel mio paese, che amo, proprio come il prosciutto iberico. Advertisements ha detto salutando tutti.

