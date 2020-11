MONACO – Gerd Muller, attaccante leggendario del Bayern Monaco e della Germania Ovest è in una casa di riposo. L’ex attaccante, con un bottino di 730 reti in 788 gare, è in ottime condizioni. Ad aggiornare il suo stato di salute è stata la moglie Uschi in un’intervista alla Bild: “Vista la situazione sta andando bene, in casa ha tutte le cure e riceve attenzioni ottimali. Si sente a suo agio e come a casa“. Recentemente ha ricevuto anche la visita dell’ex allenatore del Bayern Jupp Heynckes e il vice allenatore Hermann Gerland: “ Si capiva che gli erano Advertisements “.

