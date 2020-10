MONACO DI BAVIERA – Il Bayern Monaco non sbaglia un colpo e vince un altro titolo in questo straordinario 2020. I campioni d’Europa, che sabato scorso hanno perso una imbattibilità che dirava da 32 gare, si aggiudicano l’ottava Supercoppa di Germania della loro storia, battendo 3-2 il Borussia Dortmund con un gol rocambolesco di Kimmich nel finale.

La squadra di Flick parte forte e si porta 2-0 grazie alle reti di Tolisso con un toco ravvicinato e di Muller con un colpo di testa. Il Dortmund reagisce e vanno a segno prima con Brandt, e poi al 55′ con Haaland, dopo una palla rubata in mediata e verticalizzata per il norvegese. Sul 2-2 serve un episodio per decidere la gara. All’82’ Kimmich servito a centro area, calcia addosso al portiere Hitz, il pallone sbatte nuovamente contro il centrocampista bavarese sdraiato a terra ed entra in porta in maniera rocambolesca. E’ il gol decisivo che regala il trofeo al Bayern

Fonte www.repubblica.it

