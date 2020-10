ROMA – Il Borussia Dortmund archivia la sconfitta della scorsa settimana ad Augsburg e torna alla vittoria. Un 4-0 nettissimo al Friburgo, caratterizzato da due protagonisti: il solito Haaland, autore di una doppietta e l’ancora più giovane Reyna (diciotto anni il mese prossimo) che fornisce tre assist vincenti di cui due per il norvegese. In gol anche l’ex bianconero Emre Can, di testa su angolo dalla destra, quindi il poker firmato da Passlack allo scadere.

Successo esterno per il Borussia Moenchengladbach, che passa a Colonia 3-1: gara già chiusa dopo il micidiale uno-due fra il 14′ e il 16′ firmato da Plea e Lainer, nella ripresa mette in ghiaccio i tre punti Stindl dal dischetto. Vittorioso nelle prime due giornate, l’Hoffenheim parte bene a Francoforte (a segno Kramaric al 18′) ma nella ripresa l’Eintracht la ribalta con Kamada e Dost per il 2-1 finale. Schick di testa al 7′ porta in vantaggio il Bayer Leverkusen a Stoccarda ma Kalajdzic firma al 76′ il definitivo 1-1. Terzo pari di fila per le Aspirine. Werder Brema di misura sull’Arminia Bielefeld: decide Bittencourt dopo 27 minuti.

Circa l’ultima gara del sabato, nemmeno il cambio in panchina -Baum per l’esonerato Wagner- sistema le cose in casa Schalke, travolto 4-0 a Lipsia. Gara già in ghiaccio a fine primo tempo: un’autorete di Bozdogan, Angelino e Orban affondano i Koenigsblauen. Il poker per gli uomini di Nagelsmann arriva a dieci minuti dalla fine, col rigore trasformato da Halstenberg.

RISULTATI 3^ GIORNATA

VENERDI’

Union Berlino – Mainz 4-0

SABATO

Borussia Dortmund – Friburgo 4-0

Eintracht Fr. – Hoffenheim 2-1

Colonia – Moenchengladbach 1-3

Werder Brema – Arminia Bielefeld 1-0

Stoccarda – Bayer Leverkusen 1-1

RB Lipsia – Schalke 4-0

DOMENICA

Wolfsburg – Augsburg ore 15.30

Bayern Monaco – Hertha Berlino ore 18

CLASSIFICA: Eintracht e RB Lipsia 7 punti; Borussia Dtm, Augsburg, Hoffenheim, Werder Brema 6; Arminia, Friburgo, Union Berlino, Moenchengladbach, Stoccarda 4; Bayer Leverkusen, Bayern Monaco, Hertha 3; Wolfsburg 2; Mainz, Colonia, Schalke 0.

