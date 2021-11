Al derby tra Milan e Inter avevano litigato, eppure sono entrambi milanisti. Al gol (autogol di De Vrij) il cantante Ghali si era scagliato contro Salvini, seduto là vicino in tribuna, al Meazza, insieme al figlio. Il politico è tornato sulla vicenda in visita in Calabria, da Catanzaro. «Sono pronto ad incontrare Ghali ad offrirgli un caffè o un cappuccino, e chiarire. Siamo entrambi milanesi, penso della stessa zona. Non sapevo chi fosse prima che mi insultasse allo stadio, vivo tranquillo, mi è dispiaciuto perché ero con mio figlio che mi diceva: questo cosa vuole. Lui lo conosceva musicalmente, io no, è rimasto dispiaciuto anche mio figlio», ha detto.