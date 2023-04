Il pilota di Voghera, al volante della Volkswagen Polo Rally2 del team HK Racing, cercherà conferme sulle strade del secondo appuntamento del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco, ripartendo dalla seconda posizione nella serie “Promozione” conquistata al Rally Il Ciocco.

Voghera (PV), 11 aprile 2023-Giacomo Scattolon è atteso al Rally Regione Piemonte, in programma questo fine settimana sulle strade della provincia di Cuneo e valido come secondo appuntamento del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco. Il pilota di Voghera tornerà al volante della Volkswagen Polo Rally2 affidatagli dal team HK Racing, condividendo con il copilota Sauro Farnocchia ambiziose aspettative legate alla top-five conquistata sull’asfalto della manche di apertura, il Rally Il Ciocco, contesto che ha visto il portacolori della scuderia Movisport e di ACI Sassari conquistare la seconda piazza nel confronto valido per il Campionato Italiano Rally Promozione.

Una comunione d’intenti, quella che sta coinvolgendo l’equipaggio, il team ed il marchio Pirelli, fornitore degli pneumatici, che ha già garantito riscontri soddisfacenti nell’occasione di ritorno al volante dell’esemplare turbocompresso tedesco, tipologia di vettura che – negli ultimi anni – ha espresso al meglio le caratteristiche del driver pavese.

Centouno, i chilometri sotto osservazione cronometrica sui quali si articolerà il Rally Regione Piemonte. La cerimonia di apertura – prevista per le ore 15.30 di venerdì 14 aprile dal “cuore” di Alba – lascerà poi la scena all’aspetto agonistico, che si svilupperà tra le Langhe. Contenuti tecnici di spessore, quelli proposti dall’evento, valorizzati a livello mediatico dalla diretta televisiva di Aci Sport TV, a copertura della Power Stage. La giornata di sabato vedrà percorrere la maggior parte dei chilometri previsti, distribuiti su sette prove speciali. L’arrivo è in programma in tarda serata, alle 19.40, sulla pedana di Piazza San Paolo, nel centro di Alba. Un confronto di respiro internazionale, il Rally Regione Piemonte, che ha chiamato all’appello diversi piloti di assoluto livello: un banco di prova importante per Giacomo Scattolon, intento a conquistare punti fondamentali nella rincorsa al vertice del Campionato Italiano Rally Promozione.