TORINO – “Commentare le altre rimonte non ha senso, parlo di questa gara. Questa l’abbiamo persa nei dettagli, la partita l’abbiamo giocata come avremmo dovuto”. Lo ha dichiarato il tecnico del Torino, Marco Giampaolo, ai microfoni di Sky dopo la partita con la Juventus: “Nelle situazioni in cui ci si deve ricomporre ci siamo invece disuniti. Abbiamo sbagliato nei momenti in cui saremmo dovuti rientrare e ripartire. Zaza? C’è stato Advertisements .