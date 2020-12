TORINO – Crisi nera per il Torino , che lascia il passo anche all’ Udinese vittoriosa 3-2 . Marco Giampaolo , comprensibilmente deluso e scuro in volto, ha commentato così a Sky Sport l’ennesima sconfitta: “ Nonostante i successi mancati ho sempre visto una squadra positiva, cosa che invece oggi non è successa. Primo tempo con il braccino corto, mentre nella ripresa abbiamo avuto una reazione veemente ma disordinata , solo di pancia. Quindi le sensazioni Advertisements non sono positive – ammette – sono sincero e diretto, avevamo perso per i dettagli , oggi invece ci abbiamo messo del nostro ”. Sulle sette sconfitte in undici giornate, per di più con tanti gol subiti: “Per i valori che questa squadra meriteremmo un’altra classifica . Siamo strutturati in modo particolare, ma per le qualità che abbiamo non meriteremmo di star lì. Ma ci siamo perché abbiamo sperperato e non ci siamo nemmeno divertiti quando abbiamo sperperato”.

Il tecnico granata ha poi proseguito: “Ribadisco, alcune gare sono state buonissime, ma oggi non mi sono piaciuti. Lavoro dalla mattina alla sera per dare sicurezza alla squadra e permettergli di giocare a calcio. Quando è tutto perso getti il cuore oltre l’ostacolo, riprendi la gara ma poi subisci il terzo gol buttando via tutto per una reazione piratesca. Il dialogo con la società? È sempre stato chiaro, continuo a lavorare con serietà e professionalità. Come giudico il mio operato? Penso solo all’allenamento di domani alle nove, il resto non mi interessa”. Sulla carica data da Bonazzoli dopo l’ingresso al posto di Zaza: “Le valutazioni si fanno settimanalmente, chi scende in campo dall’inizio lo fa perchè sono stati considerati tanti aspetti. Zaza non stava facendo male, Bonazzoli è entrato in campo molto bene ma i problemi non sono questi. La squadra deve trovare la giusta serenità per fare quello che sa. Cairo? Ieri è stato a cena con noi, ha fatto un discorso molto serio per responsabilizzare i giocatori, ora tocca a noi però mettere certe cose in campo” ha concluso Giampaolo.