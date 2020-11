TORINO – “Siamo ancora in una zona di classifica paludosa e siamo con l’acqua alla gola, per questo non possiamo sbagliare”: così Marco Giampaolo, tecnico del Torino, alla vigilia della sfida contro il Crotone. “Ci aspettiamo tutti di dare continuità – aggiunte il tecnico granata ai microfoni di Torino Channel – la squadra è in crescita, ma non sempre la qualità della prestazione ci ha portato risultati”. Tra

gli acciaccati ci sono. “Ci saranno, sono disponibili, hanno lavorato in maniera differenziata, ma potrò contare su di loro – annuncia -: è normale che qualcuno non sarà al meglio, perché siamo alla quinta partita in pochi giorni”.

Fonte tuttosport.com

