Protagonista del confronto è stato anche un altro alfiere del sodalizio larcianese, Luca Guglielmetti, copilota in gara su Peugeot 208 Rally4 secondo all’arrivo. Quarta posizione di 4° Raggruppamento per il codriver Sandro Sanesi, impegnato sulle strade del Rally Costa Smeralda Storico su Ford Sierra Cosworth.

“Il Rally Regione Piemonte si è confermata gara tosta – il commento di Pisani all’arrivo – sapevo già delle difficoltà proposte dalle prove speciali, molto veloci e diverse da tutte le altre del campionato italiano. Allo stesso tempo ci siamo confrontati con avversari di tutto rispetto come Roberto Daprà e Gabriel Di Pietro. Abbiamo cercato di tenere alto il ritmo, senza prenderci troppi rischi, abbiamo attaccato nel secondo passaggio su San Grato con l’intento di acquisire un buon margine sugli inseguitori, mantenendolo fino al traguardo nonostante le condizioni delle prove, peggiorate rispetto alla fase precedente di gara. Ringrazio Laserprom 015, Michelin e Jolly Racing Team per il supporto”.

Gianandrea Pisani ha vinto ancora, regalando a Jolly Racing Team la seconda affermazione consecutiva nel Campionato Italiano Rally Due Ruote Motrici Sparco. Il pilota portacolori della scuderia larcianese, sulla Peugeot 208 Rally4 “gommata” Michelin, messa a disposizione dal team Laserprom 015 e condivisa – per la prima volta – con il copilota Simone Brachi, ha messo in atto una condotta aggressiva prevalendo su quasi tutte le prove speciali del Rally Regione Piemonte, secondo appuntamento tricolore. Una vittoria, quella nel confronto a due ruote motrici, che vede Gianandrea Pisani cementare il vertice della classifica, consolidato sulle strade della provincia di Cuneo dopo aver prevalso nell’appuntamento inaugurale di campionato, il Rally Il Ciocco.

