KANAZAWA – Un colpo di mercato destinato a rimanere nella storia. Non parliamo di Messi o Cristiano Ronaldo, ma di Yuki Nagasato, 33 anni, stella del calcio femminile giapponese. La notizia è che la campionessa del mondo nel 2011 e argento a Londra 2012, ha firmato con l’Hayabusa Eleven, società dilettantistica maschile che gioca nella seconda serie del campionato regionale di Kanazawa, in pratica 8 livelli sotto la J-League.

Nel 2003 il tentativo di Gaucci

Una vera e propria svolta di genere per il Giappone, in cui non si registrano precedenti simili. Nagasato gioca con i Chicago Red Stars e tornerà in patria in prestito in attesa della ripresa del campionato nordamericano (NWSL), prevista ad aprile. In carriera ha anche giocato in Europa con Turbine Potsdam, Wolfsburg, Francoforte e Chelsea. A proposito del “vecchio continente”, c’è il fresco precedente dell’olandese Ellen Fokkema, 19 anni, che giocherà nel Foarút, club di quarta divisione del suo paese. E, pensando al nostro paese, la memoria ci riporta al 2003 quando l’allora presidente del Perugia, Luciano Gaucci (che già nel 1999 aveva affidato a Carolina Morace la panchina della Viterbese in C1), fece di tutto per far giocare in Serie A la tedesca Birgit Prinz, all’epoca miglior calciatrice del mondo. Non se ne fece nulla, ma la proposta fece molto scalpore.

