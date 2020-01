Tagscampionato LBAGli uomini di coach Gianmarco Pozzecco hanno ripreso gli allenamenti in vista della sfida in Toscana

La Dinamo Banco di Sardegna è già al lavoro in vista dei primi impegni del 2020: questa mattina, sotto gli ordini dello staff tecnico la squadra si è ritrovata in palestra e domani partirà in Toscana dove sabato, alle 20:30 al PalaCarrara, affronterà Pistoia nella sfida dell’ultima giornata del girone di andata. Dopo la sfida con la OriOra dell’ex Lollo D’Ercole i giganti raggiungeranno direttamente il Belgio dove martedì, 7 gennaio, disputeranno il Game 10 contro Oostende. Il 2020 biancoblu si apre con la doppia trasferta tra campionato e Basketball Champions League: Devecchi e compagni poi saranno impegnati nel doppio appuntamento casalingo con Varese e Torun.

Sassari, 02 gennaio 2020

