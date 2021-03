ROMA – BioNike si conferma per il secondo anno di fila partner ufficiale della Nazionale di ginnastica ritmica e Beauty Partner della FGI. La partnership era nata lo scorso anno per omaggiare i 60 anni di vita della nota marca di dermocosmesi: l’azienda ha così deciso di legarsi alla federazione, con l’obiettivo di far gareggiare fianco a fianco bellezza e sport. Quello tra BioNike e la Ginnastica Ritmica

continua ad essere un legame solido e in continua crescita, con un impegno costante per continuare a migliorarsi e ricercare l’eccellenza. Grazie alla partnership siglata con la Fgi,, atlete pluripremiate capitanate dalla giovane Alessia Maurelli e allenate dalla direttrice tecnica nazionale Emanuela Maccarani,la linea di make-up BioNike ideato per la pelle sensibile, allergica e reattiva.