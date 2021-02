MICHIGAN (STATI UNITI) – John Geddert, ex allenatore della nazionale statunitense di ginnastica, si è suicidato in Michigan. Tra pochi giorni sarebbe dovuto comparire davanti al tribunale per difendersi dalle accuse di traffico di esseri umani, molestie, aggressioni sessuali, racket e altro. Il suo corpo è stato trovato in un’area di sosta. Il procuratore generale Dana Nessel aveva accusato Geddert di aver trasformato la sua palestra d’élite della

zona di Lansing, in un’impresa criminale abusando delle ragazze che si allenavano lì.