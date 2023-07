Dal mare alle colline fino alla montagna si può giocare in qualsiasi stagione, con i club che rimangono in attività 12 mesi su 12 garantendo esperienze formidabili per tutti, a qualsiasi età e ad ogni livello. La Toscana si conferma una delle regioni più amate dai golfisti, merito del clima temperato e dei terreni ondulati immersi in contesti paesaggistici mozzafiato. E per un soggiorno che conferisce ancora più qualità il The Sense Experience Resort sa coniugare l’eleganza e la raffinatezza ad offerte imperdibili anche per gli appassionati del green.

Il clima temperato, il terreno che si mostra ondulato in maniera naturale, i prati ampi spesso circondati da piante, alberi e arbusti posti ad uguale distanza l’uno dall’altro che conferiscono i tipici paesaggi ammirati dai visitatori di tutto il mondo: tutto questo e molto altro rende la Toscana una terra d’elezione per il golf, che qui si può praticare in ogni periodo dell’anno. Non è un caso, infatti, se in quelle località dall’innata vocazione turistica sono presenti numerosi club per gli appassionati di questo sport che vede crescere, anno dopo anno, il suo numero di estimatori. Ecco, dunque, che tra le tante possibilità che la regione offre in riva al mare, tra le colline o anche più in quota, spiccano delle vere e proprie eccellenze.

Dalla Maremma al Casentino, dalla costa alla montagna, in ogni parte della Toscana si possono trovare un’ampia varietà di campi pronti a soddisfare le esigenze anche dei giocatori più esigenti, e nessun luogo delude le aspettative. Gli splendidi paesaggi circostanti, i servizi ad hoc, il contatto con la natura e la possibilità di poter praticare il golf a tutte le età e anche a livelli differenti permettono di poter organizzare esperienze indimenticabili. È Firenze a vantare la fondazione del prima vero campo da golf moderno nel 1889, a pochi chilometri a nord della città, e fu per volere della comunità britannica. Da quel momento la Toscana è diventata sinonimo di paradiso per golfisti. Partendo dai dintorni di Firenze, tra una visita ad una città d’arte e l’altra, si può far tappa nelle diverse province, sicuri di trovare quello che si cerca: Arezzo, Grosseto, Lucca, Livorno, Pisa, Siena, Prato, Pistoia vantano campi da 9, 18, 27 buche che si adagiano su diversi tipi di terreni.

Chi predilige invece zone ancora più incontaminate di campagna o montagna troverà il giusto relax tra i campi perfettamente curati, che siano ai piedi dell’Appennino toscano o a ridosso di vaste zone pianeggianti, ma può godere di scorci unici anche tra le piscine termali, cosi come tra i meravigliosi percorsi lungo la costa e nelle isole, affacciati sul mare o a breve distanza da esso, cosicché la vista panoramica spazia dalle sfumature del blu a quelle del verde delle colline.

Se poi si ha voglia di coronare l’esperienza del green con un soggiorno di qualità dove a far da padroni sono l’accoglienza raffinata e l’ospitalità personalizzata allora il posto giusto è il The Sense Experience Resort: qui anche l’ospite più esigente e curioso si lascia stupire. Situato nel cuore della Maremma, è immerso in un parco naturale di 5 ettari a ridosso della spiaggia di Torre Mozza e 5 chilometri da Follonica. Oltre alla posizione privilegiata, a rendere unico il resort è la costante attenzione al dettaglio, grazie alla quale si può davvero sperimentare il meglio attraverso profumi, sapori e bellezza. I campi da golf convenzionati si trovano a poca distanza in auto e sono considerati tra i più belli d’Italia: il Golf Club Argentario, situato in un’area naturale protetta; il Pelagone Golf Club, che offre un’invidiabile veduta sull’Isola d’Elba; il Golf Punta Ala, immerso nella macchia maremmana e il Riva Toscana Golf proprio di fronte all’hotel.