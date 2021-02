Mani al cielo per Daniele Scardina. L’ex fidanzato di Diletta Leotta, a Milano, ha vinto il titolo Ue dei Supermedi battendo all’ottava ripresa per knock out tecnico lo spagnolo Cesar Nunez, travolto da una serie di pugni iniziata con tre ganci destri al volto. L’incontro è andato in scena all’Allianz Cloud a porte chiuse ed è stato trasmesso in 200 ‘territori televisivi’ dalla piattaforma di streaming Dazn. Non

Advertisements

è stata un’impresa facile. Nunez era venuto a Milano per vincere e ci ha provato fin dall’inizio attaccando Scardina e centrandolo in ogni round con pugni precisi soprattutto al viso. Ma ‘King Toretto’ ha sempre reagito dimostrando di saper incassare e di non farsi intimidire dall’aggressività dello spagnolo.