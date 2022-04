Il ragusano della nazionale azzurra Damiano Caruso si laurea campione di Sicilia chiudendo con l’arrivo in montagna sull’Etna.

“Sono felicissimo. Ho realizzato un sogno. Non avevo mai corso qui- le parole di Damiano Caruso. Vincere in Sicilia, con la maglia della nazionale è fantastico. Ringrazio la Federazione che mi ha messo nelle condizioni ideali. Dal canto mio ho dato il massimo. Avevo preparato questo appuntamento con impegno ed oggi abbiamo raccolto quanto seminato”.

Buona posizione per l’altro siciliano, Vincenzo Nibali, vincitore dell’edizione 2021, arrivato quarto nella classifica generale.

“Anche questa edizione del Giro di Sicilia – sottolinea il presidente Nello Musumeci – ha visto una straordinaria partecipazione popolare. E’ stata una vera festa di sport e accoglienza, una vetrina internazionale che, ancora una volta, ci ha permesso di mettere in mostra le bellezze del nostro territorio, in coincidenza con il periodo pasquale che, finalmente, ha di nuovo fatto registrare il tutto esaurito in molte localita’ dell’Isola. Il trionfo del nostro Damiano Caruso e’ motivo di grande orgoglio. Vedergli sollevare il trofeo con il simbolo stilizzato della Trinacria ci regala grande soddisfazione”.

Adesso riflettori puntati sulla carovana del Giro d’Italia che a maggio comincerà a risalire la Penisola proprio da qui….continua su