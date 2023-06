Mancano poco più di tre mesi all’appuntamento estivo di spicco in Valle di Primiero: è la Coppa del Mondo di corsa in montagna Primiero Dolomiti Trail. Si tratta di un percorso Classic panoramico ai piedi del Monte Bedolè, una cima frequentata spesso dai locals e che sabato 30 settembre verrà conquistata dai runners di tutto il mondo. Il Monte Bedolè fa da spartiacque tra le verdi valli di Primiero e del Lozen, in Trentino, offrendo delle cartoline uniche verso le Pale di San Martino e verso la catena del Lagorai: correre immersi nella natura principalmente su sentieri sterrati è il massimo per gli appassionati sportivi.

Il Primiero Dolomiti Trail è la “rollercoaster” del Trentino, un continuo “up and down” di 3,4 km con un dislivello di 230 metri, da percorre per due o tre volte in base alle categorie ammesse: Junior, Promesse, Senior e Senior Master. Le emozioni gireranno a mille quel giorno e il centro di Fiera di Primiero incanterà con il suo fascino atleti e accompagnatori uniti in zona di partenza e arrivo. All’evento sono invitati i migliori runners della specialità in base all’apposita classifica stilata dalla WMRA – World Mountain Running Association, e sul sito della manifestazione trentina “big” e meno esperti possono già studiare la planimetria e scaricare inoltre la traccia GPX.

A proposito di “big”, lo scorso weekend dall’altra parte del mondo scattava la prima tappa del prestigioso circuito di Coppa del Mondo, con la vittoria tutta azzurra da parte del piemontese Andrea Rostan nel Vertical della storica edizione di Broken Arrow (USA). Per l’Italia della corsa in montagna la stagione è iniziata nel migliore dei modi, con l’aggiunta del terzo posto del valdostano Henri Aymonod, non a caso il forte azzurro è soprannominato l’”Hombre Vertical”, mentre l’atleta di casa Daren Thomas si è guadagnato un ottimo secondo posto. Trionfo made in USA arrivato poi nella gara femminile grazie alla brillante performance di Anna Gibson, la quale si è imposta nella Vertical sulla connazionale Jade Belzberg e sulla britannica Sara Willhoit. Nella Skyrace di 23 km, invece, dominio tutto statunitense per Allie McLaughlin e Eli Hemming. Ora lo spettacolare circuito di Coppa del Mondo farà rientro in Europa per la prima gara Silver Label dell’anno: la Tatra Race Run, in programma il 25 giugno in Polonia.

In Valle di Primiero, nel frattempo, si contano ormai i giorni per la “popular race” Primiero Dolomiti Marathon di sabato 1° luglio. Fino al 25 giugno esperti e meno esperti del settore potranno approfittare dell’ultima tranche scontata iscrivendosi a uno dei 4 fantastici percorsi per tutti i gusti e ricevere in omaggio la maglietta Primiero Dolomiti Marathon 2023, che riporta il meraviglioso disegno dell’artista locale Luciano Scalet.

Al doppio giro “in giostra” sui sentieri dell’incantevole Valle di Primiero sono tutti invitati: Primiero Dolomiti Trail e Primiero Dolomiti Marathon scandiranno l’estate degli irrefrenabili runners!