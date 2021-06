Niente più Milan, come si sussurrava da qualche giorno. Olivier Giroud ha esteso il contratto con il Chelsea per un altro anno. Marina Granovskaia ha dichiarato: “Olivier è stato una parte cruciale di tanti grandi momenti per questo club, dal suo contributo alla vittoria della nostra Coppa d’Inghilterra nel 2018 alla realizzazione di 11 gol sulla strada per vincere l’Europa League nel 2019 – dice il direttore del club Marina Granovskaia -. Ha continuato a segnare gol importanti e non dimenticheremo mai il suo impegno contro l’Atletico Madrid nel tentativo di vincere la Champions League in questa stagione. Abbiamo esercitato l’opzione per rinnovare il suo contratto ad aprile”.